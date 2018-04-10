Стала известна программа «Славянского базара в Витебске»

Программа XXVII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» полностью сформирована. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Центра культуры «Витебск», директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Александр Сидоренко, передает БЕЛТА.

Программа форума опубликована на официальном сайте фестиваля. Здесь уже можно найти мероприятия, которые пройдут в концертном зале «Витебск», на сцене НАДТ имени Якуба Коласа и театра «Лялька», а также в Витебской областной филармонии и в Летнем амфитеатре. «Идет доработка последних деталей. Программа получилась еще более насыщенной, чем в прошлом году.

На главной площадке фестиваля состоится 19 концертов. Есть три дня, когда в амфитеатре пройдет по три мероприятия. При этом площадка будет работать практически круглосуточно — репетиции сразу же будут сменяться концертами», — сказал Александр Сидоренко

Он также сообщил, что уже полностью определен состав участников взрослого и детского вокальных конкурсов. В каждом примет участие 21 человек. Весь детский музыкальный конкурс и полуфинал конкурса исполнителей эстрадной песни пройдет в концертном зале «Витебск». На этой же площадке состоится гала-концерт мастеров Казахстана «Искусство великой степи», свою программку представит Московский государственный академический театр танца «Гжель», юбилейный концерт композитора Игоря Лученка «И пока на земле существует любовь», юбилейный концерт Сергея Волчкова и два спектакля из программы «Театральных встреч» форума. В целом любителей театрального искусства ожидает немало интересного. Программа «Театральных встречь-2018» включает 10 спектаклей.

Один из самых ярких — «Оркестр мечты. Медь» Московского драматического театра имени Ермоловой (режиссер Олег Меньшиков ). Проект «Кукольный квартал» разместится на сцене Белорусского театра «Лялька». В программе 9 спектаклей для детей и взрослых театров из Беларуси, России и Украины. В областной филармонии запланировано 5 концертов. Здесь выступят Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр», Молодежный белорусско-российский симфонический оркестр, ансамбль «Алило» из Грузии, состоится гала-концерт мастеров искусств Израиля и Шоу трех роялей.

XXVII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 7-11 и 17-18 июля.