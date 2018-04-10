Никита Высоцкий одобрил исполнение Жераром Депардье песен отца

Французский актёр Жерар Депардье посетит российскую столицу с концертом песен Владимира Высоцского. В программу войдут композиции на русском и французском языках, сообщает «РИА Новости»

Сын артиста, актёр театра и кино Никита Высоцкий в эфире НСН поддержал идею Депардье (слушайте аудио).

«Я к этому хорошо отношусь. Они были знакомы при жизни [отца], у них даже была идея вместе работать. Хотели кино делать вместе, так что, по-моему, это очень хорошо», — заявил НСН Высоцкий.

Вечер Жерара Депардье пройдёт в концертном зале «Россия» 25 апреля. Мероприятие будет посвящено 80-летию Владимира Высоцкого, которое отмечает Россия в этом году.