Что готовит «Русская филармония» на шоу Barcelona&Queen 

18 апреля в преддверии чемпионата мира по футболу в Московском международном доме музыки зрителей ждет настоящая феерия.

В 2018 году Монсеррат Кабалье отмечает 85-летний юбилей, и шоу Barcelona&Queen «Русская филармония» посвящает именно ей. С одним из лучших оркестров России в этот вечер выступят шведские рок-звезды Магнус Баклунд и Йохан Бодинг, а также солистка Большого театра Дарья Зыкова . Помимо композиций с альбома Barcelona в их исполнении прозвучат бессмертные хиты группы Queen, такие как We are the Champions, Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, We Will Rock You, Show Must Go On и другие.