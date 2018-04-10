Что готовит «Русская филармония» на шоу Barcelona&Queen

18 апреля в преддверии чемпионата мира по футболу в Московском международном доме музыки зрителей ждет настоящая феерия.

Оркестр Москвы «Русская филармония» исполнит все композиции легендарного альбома Barcelona в симфонической аранжировке. Ровно 30 лет назад этот музыкальный шедевр был создан гениальным Фредди Меркьюри совместно с великим сопрано Монсеррат Кабалье , уроженкой Барселоны. Заглавная и одноименная песня альбома Barcelona также осталась в истории как гимн летних Олимпийских игр 1992 года, которые состоялись уже после смерти Меркьюри.