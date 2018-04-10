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Что готовит «Русская филармония» на шоу Barcelona&Queen
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Что готовит «Русская филармония» на шоу Barcelona&Queen 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
18 апреля в преддверии чемпионата мира по футболу в Московском международном доме музыки зрителей ждет настоящая феерия.
Оркестр Москвы «Русская филармония» исполнит все композиции легендарного альбома Barcelona в симфонической аранжировке. Ровно 30 лет назад этот музыкальный шедевр был создан гениальным Фредди Меркьюри совместно с великим сопрано Монсеррат Кабалье, уроженкой Барселоны. Заглавная и одноименная песня альбома Barcelona также осталась в истории как гимн летних Олимпийских игр 1992 года, которые состоялись уже после смерти Меркьюри.
В 2018 году Монсеррат Кабалье отмечает 85-летний юбилей, и шоу Barcelona&Queen «Русская филармония» посвящает именно ей. С одним из лучших оркестров России в этот вечер выступят шведские рок-звезды Магнус Баклунд и Йохан Бодинг, а также солистка Большого театра Дарья Зыкова. Помимо композиций с альбома Barcelona в их исполнении прозвучат бессмертные хиты группы Queen, такие как We are the Champions, Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, We Will Rock You, Show Must Go On и другие.
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