Ещё
Стас Пьеха рассказал о роли рока в его жизни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стас Пьеха рассказал о роли рока в его жизни 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. Российский певец и поэт Стас Пьеха в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал, что в основном предпочитает слушать рок-музыку.
"Я долгое время слушал тяжелый металл и вырос на роке… Сейчас основная музыка, которую я слушаю, — это рок в разных своих проявлениях: инди-рок, альтернативный, арт-рок, поп-рок, джаз-рок. Конечно, я сейчас не слушаю группы Sepultura, Morbid Angel или что-то такое совсем лютое. Но Pantera иногда слушаю по настроению и Soundgarden", — рассказал артист.
Пьеха признался, что, проснувшись во вторник в Крыму, захотел послушать альбом британского исполнителя Стинга 1985 года выпуска. «Когда он (Стинг — ред.) ушел из рок-формата и набрал лучших джазовых музыкантов: Кени Керкленд, Бренфорд Марсалис. И все это такое эклектичное, кайфовое», — подчеркнул певец.
При этом, отвечая на вопрос о моде на рэп и хип-хоп, Пьеха отметил, что не может исполнять музыку в таком стиле. «Я не являюсь представителем рэп-культуры, хип-хопа. Вообще к этому никакого отношения не имею. Но в концерте у меня есть такая часть, где я „фристайлю“, как сейчас модно говорить. У нас звучит музация, слегка качовая, и я по ходу сочиняю больше стихи… Я просто рассказываю о том, как мы приехали, что происходило по дороге… Это исключительно для развлечения», — пояснил Пьеха.
РИА Новости Крым: последние новости
Крымчанка споет в финале российского этапа "Детского Евровидения" На отдых - с детьми: в Балаклаве появится 16 детских площадок "Артек" вышел на рекорд по отдыху детей в нелетний период
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина «оторвала» себе нос в прямом эфире2
Самые красивые итальянки в истории кино5
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову3
Юрий Колокольников — о съемках в «Игре престолов»
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»2
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение