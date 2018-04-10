Стас Пьеха рассказал о роли рока в его жизни

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. Российский певец и поэт Стас Пьеха в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал, что в основном предпочитает слушать рок-музыку.

"Я долгое время слушал тяжелый металл и вырос на роке… Сейчас основная музыка, которую я слушаю, — это рок в разных своих проявлениях: инди-рок, альтернативный, арт-рок, поп-рок, джаз-рок. Конечно, я сейчас не слушаю группы Sepultura, Morbid Angel или что-то такое совсем лютое. Но Pantera иногда слушаю по настроению и Soundgarden", — рассказал артист.

Пьеха признался, что, проснувшись во вторник в Крыму, захотел послушать альбом британского исполнителя Стинга 1985 года выпуска. «Когда он (Стинг — ред.) ушел из рок-формата и набрал лучших джазовых музыкантов: Кени Керкленд, Бренфорд Марсалис. И все это такое эклектичное, кайфовое», — подчеркнул певец.

При этом, отвечая на вопрос о моде на рэп и хип-хоп, Пьеха отметил, что не может исполнять музыку в таком стиле. «Я не являюсь представителем рэп-культуры, хип-хопа. Вообще к этому никакого отношения не имею. Но в концерте у меня есть такая часть, где я „фристайлю“, как сейчас модно говорить. У нас звучит музация, слегка качовая, и я по ходу сочиняю больше стихи… Я просто рассказываю о том, как мы приехали, что происходило по дороге… Это исключительно для развлечения», — пояснил Пьеха.