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Эмир Кустурица приедет на театральный фестиваль в Ленинградскую область
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Эмир Кустурица приедет на театральный фестиваль в Ленинградскую область 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Сербский режиссер согласился выступить вместе с оркестром на «Всеволожской весне». Об этом сообщил один из организатороd фестиваля и худрук Театра на Васильевском Владимир Словохотов. Впервые за 12 лет областное мероприятие выйдет на международный уровень.
«При этом Кустурица не запросил никаких особых финансовых условий для своего выступления», — рассказал Словохотов.
Музыканты выступят на сцене Театра на Васильевском в среду, 18 апреля. Зрителей из Ленинградской области доставят туда на организованных автобусах.
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