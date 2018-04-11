Эмир Кустурица приедет на театральный фестиваль в Ленинградскую область

Сербский режиссер согласился выступить вместе с оркестром на «Всеволожской весне». Об этом сообщил один из организатороd фестиваля и худрук Театра на Васильевском Владимир Словохотов. Впервые за 12 лет областное мероприятие выйдет на международный уровень.

«При этом Кустурица не запросил никаких особых финансовых условий для своего выступления», — рассказал Словохотов.

Музыканты выступят на сцене Театра на Васильевском в среду, 18 апреля. Зрителей из Ленинградской области доставят туда на организованных автобусах.