Ольга Перетятько–Мариотти: страдаю, пока не выучу текст наизусть: я это очень не люблю

Оперная звезда Ольга Перетятько–Мариотти рассказала, удобно ли держать в голове разные оперы одного композитора.

"У меня маленькая «оперативная память»: я быстро учу и быстро забываю. Так что всё делаю шаг за шагом и в отношении каждого произведения. Когда готовлюсь к выступлению, пою ту музыку, что будет в программе. После концерта — переключаюсь на другое… Хотя параллельно учу и новое, потому что невозможно ничего не учить. Страдаю, пока не выучу текст наизусть: я это очень не люблю. Зато когда всё выучила, начинается настоящая музыка, можно искать новые краски голоса…

Россини чем замечателен? Его истории — о добре и зле. И в них зритель сам решает, кто хорош, а кто плох. Где нужно плакать, растрогаться, чему разозлиться и удивиться. Россини дает исполнителю свободу. Мелодий как таковых в его операх немного, эмоции приходится изображать в вихрях гамм и арпеджио: хочешь, дай больше «верхов», а хочешь — меньше. Конечно, это идеально, когда ты можешь варьировать материал на ходу. Обычно же делаешь «наметки»: здесь это можно показать, тут — не нужно.