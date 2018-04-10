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Анне Вески: для меня добрая традиция отмечать день рождения на сцене
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Анне Вески: для меня добрая традиция отмечать день рождения на сцене 

Газета.Ru 57 минут назад
Эстонская певица Анне Вески рассказала, как прошел концерт в российской столице.
"Честно говоря, я не ожидала, что будет полный зал, ведь в Москве столько концертов каждый день, но когда вышла на сцену — обрадовалась. Зрители аплодировали, подпевали и, казалось, знали все мои песни наизусть.
Для меня добрая традиция отмечать день рождения на сцене. Каждый год так получается, что или в Эстонии, или в России в этот день я пою сольные концерты. Это всегда особенные выступления. Ощущение, что зрители приходят к тебе в гости на праздник. Так было и в этот раз", — цитирует ее слова газета «Известия».
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