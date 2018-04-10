Анне Вески: для меня добрая традиция отмечать день рождения на сцене

Эстонская певица Анне Вески рассказала, как прошел концерт в российской столице.

"Честно говоря, я не ожидала, что будет полный зал, ведь в Москве столько концертов каждый день, но когда вышла на сцену — обрадовалась. Зрители аплодировали, подпевали и, казалось, знали все мои песни наизусть.