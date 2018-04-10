Первые гастроли Мариини в Кирове начнутся с благотворительного концерта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр — РИА Новости . Музыканты Московского Пасхального фестиваля впервые посетят Киров в этом году, в рамках мероприятия жители города смогут посетить концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством его худрука — дирижера Валерия Гергиева , сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

"В Кирове выступления Мариинки состоятся 25 апреля. Всемирно известный музыкальный коллектив даст благотворительный концерт для учащихся детских школ искусств, студентов профессиональных образовательных организаций в сфере культуры, работников учреждений культуры, ветеранов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Он состоится на сцене Вятской филармонии. Позже на этой площадке начнется концертная программа для жителей и гостей столицы региона", — говорится в сообщении.