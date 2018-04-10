Мишель Легран: наибольшую радость мне приносят чувства, которые пробуждает моя музыка

"Любая награда вызывает приятные эмоции, но я воспринимаю награждение просто как следствие моих действий, которые привели меня к созданию композиций.

Меня увлекает прежде всего процесс, сама работа, когда упорный труд наполняет вдохновением твою жизнь. Поэтому наибольшую радость мне приносит не кусок металла или признание экспертов, а чувства, которые пробуждает моя музыка в обычных людях.

Потрясающе это наблюдать и погружаться в атмосферу, возникающую на концертах. Вот это самая любимая моя награда", — сказал он.