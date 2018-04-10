Ещё
Мишель Легран: наибольшую радость мне приносят чувства, которые пробуждает моя музыка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мишель Легран: наибольшую радость мне приносят чувства, которые пробуждает моя музыка 

Газета.Ru 21 минуту назад
Композитор и дирижер Мишель Легран рассказал о том, какая награда для него наиболее значимая, передает газета «Известия».
"Любая награда вызывает приятные эмоции, но я воспринимаю награждение просто как следствие моих действий, которые привели меня к созданию композиций.
Меня увлекает прежде всего процесс, сама работа, когда упорный труд наполняет вдохновением твою жизнь. Поэтому наибольшую радость мне приносит не кусок металла или признание экспертов, а чувства, которые пробуждает моя музыка в обычных людях.
Потрясающе это наблюдать и погружаться в атмосферу, возникающую на концертах. Вот это самая любимая моя награда", — сказал он.
Газета.Ru: последние новости
Ольга Перетятько–Мариотти: страдаю, пока не выучу текст наизусть: я это очень не люблю Анне Вески: для меня добрая традиция отмечать день рождения на сцене Рок-музыкант Ричи Блэкмор хочет встретиться с Дмитрием Медведевым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина «оторвала» себе нос в прямом эфире3
Самые красивые итальянки в истории кино5
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»2
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову6
«Викинги» и еще 6 крутых исторических сериалов
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение