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Жванецкий вспомнил, как Высоцкий помог соблазнять ему женщин
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Жванецкий вспомнил, как Высоцкий помог соблазнять ему женщин 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В эту субботу на «Квартирник» к Маргулису придет необычный гость — сатирик Михаил ЖванецкийРазговор зайдёт о том, как литература помогала Михаилу знакомиться с девушками и какую роль в жизни Жванецкого сыграли знакомство с Утёсовым и Высоцким. Гость расскажет, как Владимир Семёнович помог ему хорошо провести вечер с женщиной.
У прекрасной половины человечества Высоцкий вызывал всегда восторг. И Жванецкий пользовался этим. Он звонил своему товарищу и просил его сказать пару слов новой знакомой. В глазах юной особы Михаил сразу же становился королем, раз мог так запросто связаться с известным бардом.
Кроме того, ведущий и Михаил Жванецкий обсудят откуда в Советский союз попадала заграничная музыка. И конечно, Евгений Маргулис спросит своего гостя какую музыку тот любит. Писатель поделится своими спортивными достижениями и поведает забавную историю о работе режиссёром-постановщиком в мюзик-холле.
Конечно, на протяжении всего концерта будут звучать знаменитые композиции, а завершит его музыкальную часть «Серенада солнечной долины».
«Михаил Жванецкий — не простецкий! Идея замешать его тексты с музыкой появилась у меня давно. В какой-то из моих дней рождений я со своими друганами музыкантами прошелся по зарубежной классике, и был поражен реакцией Михалыча на то бесчинство, которое мы устроили в мастерской моей жены. Народу было человек 30, но восторг, исходящий от них, был равен рёву стадиона. Так, что моё дэрэ стало возрождением «Квартирника». Дальше больше, практически всех, кто был у нас, я отснял, кроме Жванецкого, и как после этого не совместить приятное с очень приятным? В общем, уговорил! А что из этого получилось смотрите сами! Да здравствует та легкость, с которой Михаил Михайлович согласился устроить то, что он никогда не делал!», — рассказывает Евгений Маргулис.
А последний аккорд в «Квартирнике» поставит Михаил Михайлович Жванецкий своим монологом.
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