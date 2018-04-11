Клавесинист Жан Рондо впервые сыграет в России на юбилее владимирского оркестра

ВЛАДИМИР, 11 апреля. / ТАСС /. Известный французский клавесинист Жан Рондо даст свой первый концерт в России во Владимире на сцене Центра классической музыки в ходе музыкального фестиваля, посвященного 20-летию Владимирского губернаторского симфонического оркестра. Гостями четырех фестивальных концертов также станут хоровые коллективы из Ярославля и Твери, оперная певица Василиса Бержанская и другие артисты, сообщил ТАСС главный дирижер музыкального колеектива Артем Маркин

"Жан Рондо — культовый музыкант, популярность которого в Европе можно сравнить с рок-звездами. Мы хотели, чтобы в дни фестиваля долгожданный клавесин мастера Энтони Бонамичи, созданный специально для Центра классической музыки, представил именно он. Послушать его приедут люди из Москвы и Нижнего Новгорода, потому что это его первое выступление в России, переговоры о его приезде во Владимир велись с прошлого года", — сказал Маркин.

13 апреля выпускник Парижской консерватории выступит совместно с Владимирским губернаторским симфоническим оркестром, а 17 апреля представит сольную программу.

Знаковым для владимирской сцены также станет концерт-открытие фестиваля 11 апреля. Впервые во Владимире прозвучит восьмая симфония Густава Малера , которую исполнят около 300 музыкантов, включая хоровую капеллу «Ярославия» (Ярославль), камерный хор «Русский партес» (Тверь), владимирский камерный хор, детскую хоровую капеллу Центра классической музыки и Владимирский губернаторский симфонический оркестр в расширенном составе. В исполнении примут участие солисты-вокалисты, в том числе известная молодая оперная певица Василиса Бержанская (Берлин).

Завершится фестиваль премьерой моноспектакля по повести Н. В. Гоголя «Портрет», созданного Владимирским губернаторским симфоническим оркестром совместно с российским актером театра и кино Евгением Ткачуком

Юбилей оркестра

Владимирский губернаторский симфонический оркестр создал в 1998 году 28-летний Артем Маркин, ставший самым молодым в России главным дирижером и организатором собственного коллектива. 1 апреля 2018 года оркестр отметил 20-летие со дня первой репетиции.

"За 20 лет удалось создать профессиональный оркестр, который стал системообразующим во всей музыкальной инфраструктуре региона. Оркестр, а это большая редкость, создавался на местных кадрах", — пояснил Маркин.