Клавесинист Жан Рондо впервые сыграет в России на юбилее владимирского оркестра 

ВЛАДИМИР, 11 апреля. /ТАСС/. Известный французский клавесинист Жан Рондо даст свой первый концерт в России во Владимире на сцене Центра классической музыки в ходе музыкального фестиваля, посвященного 20-летию Владимирского губернаторского симфонического оркестра. Гостями четырех фестивальных концертов также станут хоровые коллективы из Ярославля и Твери, оперная певица Василиса Бержанская и другие артисты, сообщил ТАСС главный дирижер музыкального колеектива Артем Маркин.
"Жан Рондо — культовый музыкант, популярность которого в Европе можно сравнить с рок-звездами. Мы хотели, чтобы в дни фестиваля долгожданный клавесин мастера Энтони Бонамичи, созданный специально для Центра классической музыки, представил именно он. Послушать его приедут люди из Москвы и Нижнего Новгорода, потому что это его первое выступление в России, переговоры о его приезде во Владимир велись с прошлого года", — сказал Маркин.
13 апреля выпускник Парижской консерватории выступит совместно с Владимирским губернаторским симфоническим оркестром, а 17 апреля представит сольную программу.
Знаковым для владимирской сцены также станет концерт-открытие фестиваля 11 апреля. Впервые во Владимире прозвучит восьмая симфония Густава Малера, которую исполнят около 300 музыкантов, включая хоровую капеллу «Ярославия» (Ярославль), камерный хор «Русский партес» (Тверь), владимирский камерный хор, детскую хоровую капеллу Центра классической музыки и Владимирский губернаторский симфонический оркестр в расширенном составе. В исполнении примут участие солисты-вокалисты, в том числе известная молодая оперная певица Василиса Бержанская (Берлин).
Завершится фестиваль премьерой моноспектакля по повести Н. В. Гоголя «Портрет», созданного Владимирским губернаторским симфоническим оркестром совместно с российским актером театра и кино Евгением Ткачуком.
Юбилей оркестра
Владимирский губернаторский симфонический оркестр создал в 1998 году 28-летний Артем Маркин, ставший самым молодым в России главным дирижером и организатором собственного коллектива. 1 апреля 2018 года оркестр отметил 20-летие со дня первой репетиции.
"За 20 лет удалось создать профессиональный оркестр, который стал системообразующим во всей музыкальной инфраструктуре региона. Оркестр, а это большая редкость, создавался на местных кадрах", — пояснил Маркин.
За время работы коллектив исполнил более 500 концертных программ, неоднократно выступал на лучших сценах Москвы, включая залы Московской консерватории и концертный зал имени Чайковского. Постоянными творческими партнерами оркестра являются звезды мировой классической сцены, в том числе Николай Петров, Денис Мацуев, Николай Луганский, Александр Гиндин, Екатерина Мечетина, Полина Осетинская, Вадим Руденко, Дмитрий Коган, Никита Борисоглебский, Александр Князев, Борис Андрианов.
В 2008 году оркестру присвоили статус особо ценного объекта культурного достояния Владимирской области. С 2014 года коллектив организует культурно-музыкальный проект «Музыкальная экспедиция», получивший поддержку Минкультуры РФ.