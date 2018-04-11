Премьера оригинальной версии мюзикла Notre Dame de Paris прошла в Москве

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина /. Оригинальную, французскую версию легендарного мюзикла Notre Dame de Paris спустя 20 лет после его премьеры впервые показали в Москве в среду. Зрители десять минут стоя аплодировали артистам на сцене Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.

По случаю исторических гастролей постановки в Москву приехал и ее создатель — композитор Риккардо Коччанте. В разговоре с ТАСС музыкант предложил отказаться от определения Notre Dame de Paris как мюзикла.

"В работе над этим произведением мы нарушили все правила мюзикла как жанра. Настоящее название такого представления — музыкальный спектакль. Это сочетание нескольких элементов: классической музыки и современной поп— рок-музыки, отсутствие диалогов — только песни, арии", — пояснил композитор.

"Люди увидели что-то новое, то, чего они прежде не видели. Кроме того, это очень красивая история, написанная автором либретто Люком Пламондоном прекрасным языком. Как автору музыки мне сложно говорить о ее достоинствах, но эти песни запоминались людям как хиты, — отметил он. — Очень важно, что люди, выходя со спектакля, напевают песни, которые услышали, это успех".

Зрители вызвали артистов на бис с песней «Le temps des cathdrales» ("Время соборов"). Посмотреть Notre Dame de Paris в Москве можно до 16 апреля включительно — пока продолжатся гастроли мюзикла.

Актерский состав

В Россию приехала труппа, тщательно отобранная со всего мира во время реставрации постановки в 2016 году. Цыганку Эсмеральду играет певица арабского происхождения Хиба Таваджи, участница французского «Голоса». В роли Квазимоды в Москве — как и в 2013 году с английской версией — Анджело дель Веккио, ранее игравший также в итальянской постановке «Нотр-Дама».

"Конечно же, мне больше всего импонирует французская версия, так как это оригинал. Итальянская версия мне также близка, потому что это мой родной язык. Вообще мне кажется, что спектакль музыкально предрасположен к романским языкам, находится с ними в большей гармонии", — заметил дель Веккио в беседе с ТАСС.

Итальянский актер в свою очередь объясняет успех Notre Dame de Paris гениальной музыкой. «Это народная опера — то, что понятно людям: очень простой сюжет, простая история любви, которая при этом проникает в самое сердце», — уверен он.

Звезда канадской эстрады Даниэль Лавуа в 1998 году первым исполнил партию Клода Фролло . Спустя 20 лет он снова в гриме архидьякона собора Парижской Богоматери, обезумевшего от любви к цыганке Эсмеральде.

"Я не люблю сравнивать составы и версии постановки, — признался Лавуа. — Первый спектакль имел огромный успех, все проходило в какой-то безумной атмосфере. И новичкам, конечно, сложно занимать места тех, кто это помнит. Но мне очень нравится работать в этой команде".

Вместе с артистами и постановщиками в Россию прибыли 200 тонн оригинальных декораций.

Легендарный мюзикл

Notre Dame de Paris — французско-канадский мюзикл Риккардо Коччанте и Люка Пламондона по роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Премьера постановки состоялась в Париже в 1998 году, после чего спектакль увидели более 12 млн человек. За 20 лет существования мюзикла было продано более 11 млн копий CD и DVD, сыграно более 4 тыс. спектаклей в 20 странах. Спектакль был выпущен на девяти языках, в том числе на русском.

Премьера российской версии мюзикла состоялась в 2002 году. Десять лет спустя, в 2012 и 2013 годах, в Москве можно было увидеть английскую версию Notre Dame de Paris.

О том, что создатели возобновляют оригинальную версию французской постановки мюзикла, стало известно в феврале 2016 года, мировая премьера состоялась осенью в парижском Дворце съездов. Спектакль шел восемь недель подряд, билеты были раскуплены за несколько месяцев до показов.