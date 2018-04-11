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«Безопасность превыше всего»: Сергей Жуков оправдался за задержки концертов
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«Безопасность превыше всего»: Сергей Жуков оправдался за задержки концертов 

Eva.ru 4 часа назад
Фото: Eva.ru
Певец Сергей Жуков раскрыл секрет, почему иногда его концерты не начинаются вовремя. По словам артиста, задержки его выступлений происходят исключительно в интересах самих зрителей.
Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал, что ему часто пишут недовольные комментарии на тему того, что в том или ином городе задержали начало концерта. Артист рассказал, что он и его команда зачастую находятся на месте выступления за четыре часа до начала и настраивают аппаратуру. Однако задержка концертов происходит вовсе не из-за выступающих.
«Дело в том, что мы не начинаем наши концерты до тех пор, пока на место не пройдет самый последний зритель. Согласитесь, что начинать концерт для неполного зала немного глупо, ведь кто-то стоял в самом конце очереди и только-только ожидает прохода в зал. К тому же, если концерт начнется, а из-за очереди на контроле, проверки металлоискателем, люди скапливаются на входе и может получится огромная давка. Люди слышат, что концерт начался и начинается паника и давка, что может привести к очень неприятным последствиям. А безопасность на наших концертах — превыше всего!» — написал Сергей. Он отметил, что ему самому часто приходится сидеть несколько часов в гримерке, ожидая, пока в зал пройдут все зрители. При этом он получает от этого удовольствие, потому что заряжается от криков и аплодисментов, которые доносятся с концертной площадки.
Большинство поклонников поняли Сергея Жукова и благосклонно отнеслись к тому, что начало концертов иногда задерживается. Они готовы простить эту неприятность любимому артисту, который все компенсирует своей отдачей на сцене. «Теперь на концерт торопиться не будем, все равно дождутся» «Спасибо за честность и невероятные эмоции, которые дарит ваш концерт. Ради этого можно и подождать» «На концерт ходят за положительными эмоциями и памятью на года, а не за временем следить» «А мне понравилось ждать начала концерта. Сердце стучит, зал заряжает. Смотришь, как заполняется потоками из всех дверей дворец… Это прекрасное ожидание! Ещё раз спасибо, Сергей за нашу молодость!»
Сергей Жуков — не только очень популярный артист, но и примерный семьянин. У мужчины подрастают четверо детей, старшей из которых, Александре, на днях исполнилось 17 лет.
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