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Хабаровским зрителям привозим только премьеры — Юрий Башмет
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Хабаровским зрителям привозим только премьеры — Юрий Башмет 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровске стартовал VIII международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Помимо дальневосточной столицы, концерты состоятся в Комсомольске-на-Амуре, Амурске и Переяславке, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». По мнению Юрия Башмета, уникальность этого фестиваля заключается в том, что каждый раз музыканты привозят с собой программу, которая ранее нигде не звучала.
— Наша каждая новая встреча с дальневосточным зрителем, который понимает и ценит музыку, словно первая, — говорит Юрий Башмет. — Мы тщательно готовим программу и никогда не повторяемся. Да, мы проводим свои фестивали в Сочи, Москве, Ярославле, но там всё абсолютно другое. Хабаровчанам мы всегда привозим только премьеры. Вот, например, музыкальная композиция на музыку Моцарта и Сальери по мотивам произведения Пушкина. Это уже уникальная вещь! Меня до сих пор мучает вопрос: отравил Сальери Моцарта или нет?
Впервые в рамках фестиваля будет проходить Музыкальная академия. Девять педагогов по разным специальностям будут проводить мастер-классы для талантливых молодых музыкантов Хабаровского края. Академия пройдет при поддержке гранта Президента РФ.
— Фестиваль расширяет свои границы и подобные мастер-классы очень важны, — считает Юрий Башмет. — К слову, такие Музыкальные академии мы устраиваем уже в 12 регионах РФ. Страна огромная, и на каждом квадратном километре есть способные, а порой очень талантливые юные дарования. Между прочим, в результате таких мастер-классов в своё время родился Всероссийский юношеский симфонический оркестр.
Кстати, как раз сейчас идёт новый набор в юношеский оркестр. По мнению Юрия Башмета, у юных музыкантов Хабаровского края есть шанс влиться в него. Международный музыкальный фестиваль в Хабаровске продлится до 17 апреля.
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