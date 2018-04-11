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Арбенина рассказала, как ее «расстреляли» на «НАШЕСТВИИ»
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Арбенина рассказала, как ее «расстреляли» на «НАШЕСТВИИ» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
3, 4 и 5 августа в Большом Завидове все любители рок-музыки соберутся на фестивале «НАШЕСТВИЕ». В числе участников Главного Приключения Года — группа «Ночные снайперы». Команда в этом году отмечает 25-летний юбилей, и зрители фестиваля услышат все хиты группы, которая вернется на главную сцену «НАШЕСТВИЯ» после небольшого перерыва.
В прошлый раз «Ночные снайперы» выступали на «НАШЕСТВИИ» в 2016 году и закрывали первый день фестиваля. Тогда Диана Арбенина отмечала свой День Рождения, а еще подготовила для зрителей сюрприз: песню «Помолчим» вместе с мамой спел шестилетний сын Дианы — Артём. Артистка заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, какое «НАШЕСТВИЕ» ей запомнилось ярче остальных, читайте только на НСН.
«Мы — просто завсегдатаи «НАШЕСТВИЯ», это кайфовый фестиваль. Мне очень нравилась пора, когда он был еще не очень окрепшим и … Не то, чтобы более андеграундным, все равно всегда собиралось очень много людей, и будет собираться, это понятно. Мне запомнилось то «НАШЕСТВИЕ», когда мне позвонил Макс Виторган и сказал, что они с Мишей Козыревым решили меня расстрелять на сцене под песню «Катастрофически». Я согласилась на это. В какой-то момент как будто полетели пули, а у меня под рубашкой были баллончики с краской, которые взорвались, как будто бы меня убили, после чего я упала на сцену. И вот я лежу и думаю: «Странно, а как же теперь песню-то допеть до конца? Ее же нужно допеть, а мне уже западло подниматься — меня же убили! Но пришлось подняться и допеть», — рассказала Диана Арбенина.
Фирменные билеты на Главное приключение года уже можно приобрести в кассах фестиваля в Москве и регионах и на официальном сайте nashestvie.ru.
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