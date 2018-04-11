Новый клип BrainStorm снимали в космосе

Группа BrainStorm представила тизер своего нового клипа на песню «Wonderful Day». Уникальные кадры для этой видео-работы были сняты на МКС, а в качестве оператора выступил космонавт Сергей Рязанский . Ренарс Кауперс заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, как произошло знакомство музыкантов и Сергея, и какую роль в этой истории сыграли ведущие утреннего шоу «Подъемники» на «НАШЕМ радио», читайте только на НСН.

«Все началось в студии «НАШЕГО радио». Мы пришли на интервью и узнали, что у Игоря Панькова (ведущий утреннего шоу на «НАШЕМ радио» — прим. НСН) есть друг — космонавт Сергей Рязанский, который в тот момент находился в космосе, на МКС, и что ему нравится группа BrainStorm. Развивая эту тему, мы подумали: А что, если Сергей снимет что-то для нас там, в космосе? Конечно, это казалось совсем нереальным! В итоге Игорь связался с Сергеем, и вместе мы пришли к выводу, что было бы здорово снять некое лирическое видео. Когда мы увидели готовый результат, конечно, мы были очень рады! Нам казалось это нереальным! Сергей снял для нас видео в космосе! Вау!», — признался артист.

Тизер нового клипа группы BrainStorm уже сейчас можно посмотреть в интернете, премьера видео состоится 12 апреля — в День космонавтики.