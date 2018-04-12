В Италии сняли клип, посвящённый алтайской принцессе Укока?

Песню «Ак-Кадын, алтайский цветок» записала оперная певица из Италии Мария Матвеева совместно с лидером группы Deep Forest Эриком Муке. Съёмки клипа на эту песню проходили в Италии в регионе Амбруццо на горном плато Кампо Императоре, напоминающем красоты Алтая.

Клип снял итальянский режиссёр Козимо Алема. Роль принцессы Укока исполнила итало-французская актриса Сесиль Кокард. Певица Матвеева, уроженка Омска, вместе с французским музыкантом Эриком Муке экспериментирует с музыкальными идеями, различными стилями.

«Песня о принцессе Укока — это своего рода путешествие к духовным традициям прошлого, — говорит певица. — Внимательный слушатель сможет проследить миссию Ак-Кадын, а также увидеть её возвращение в наше время, что символизирует духовное возрождение».