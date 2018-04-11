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Музыканты из Казани дадут концерт для космонавтов
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Музыканты из Казани дадут концерт для космонавтов 

Казанский Портал 3 часа назад
13 апреля казанский камерный оркестр La Primavera даст концерт для космонавтов. Сейчас экипаж находится на орбите.
Мероприятие пройдет в «Звездном городке». Это закрытый военный город, где находится центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Выступление будет транслироваться в прямом эфире.
Оркестр исполнит сочинения Моцарта, Штрауса, Дунаевского, Доги и Сайдашева. Также на выступлении прозвучит мировая премьера «Космической сюиты» томского композитора Валерия Ермошкина.
Так казанский оркестр поздравит космонавтов с их профессиональным праздником, пишет «Комсомольская правда».
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