«Перезвон» выступит в Ясеневе

Пасха прошла, но ощущение праздника не покидает нас всю неделю. В это воскресенье, состоится концерт «Музыка мира» мужского хора «Перезвон». В программе концерта будут исполнены и церковные песнопения.

Солисты коллектива «Перезвон» подготовили праздничный концерт, в программе которого прозвучит музыка самых разных жанров — от церковных песнопений до эстрадно-джазовых композиций. Слушателей ожидают оригинальные прочтения популярной классики, виртуозные обработки народных песен и романсов, знаменитые отечественные и зарубежные эстрадные хиты. Хочется отметить, что все без исключения музыканты хора являются регентами и певчими московских храмов. Концерт пройдет 15 апреля в 19:00 на сцене Большого зала культурного центра «Вдохновение».