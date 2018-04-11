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Играй и танцуй, молодёжь: в крае выбирают талантливых музыкантов и артистов
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Играй и танцуй, молодёжь: в крае выбирают талантливых музыкантов и артистов 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
15 апреля в 13.00 в Малом зале Приморской сцены Мариинского театра состоится отбор музыкантов для Всероссийского юношеского симфонического оркестра 2018 года. Председатель жюри — главный дирижёр оркестра Юрий Башмет. Приглашаются музыканты в возрасте от 10 до 22 лет по специальностям: скрипка, альт, виолончель, контрабас, кларнет, гобой, флейта, фагот, труба, валторна, тромбон, туба, ударные инструменты, арфа.
Открылся и набор в приморский филиал Академии Русского балета им. Агриппины Вагановой в 2018/2019 учебном году. Конкурсный просмотр пройдет 24 и 25 мая в 14.00 в помещении школы-интерната для одаренных детей по адресу: Владивосток, ул. Чапаева 5.
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