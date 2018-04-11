В культурном центре «Вдохновение» выступит мужской ансамбль «Перезвон»

Солисты коллектива «Перезвон» подготовили праздничный концерт, в программе которого прозвучит музыка самых разных жанров — от церковных песнопений до эстрадно-джазовых композиций.

Слушателей ожидают оригинальные прочтения популярной классики, виртуозные обработки народных песен и романсов, знаменитые отечественные и зарубежные эстрадные хиты. Хочется отметить, что все без исключения музыканты хора являются регентами и певчими московских храмов. Концерт пройдет 15 апреля в 19:00 на сцене Большого зала культурного центра «Вдохновение».