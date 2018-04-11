Beat Film Festival объявил совместную программу с клубом «Солянка» 

Ранее стали известны даты и часть программы фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival. Сейчас фестиваль огласил музыкальную программу, в которую также вошла совместная программа с объединением S-11 и клубом «Солянка». Это два фильма, герои которых напрямую связаны с жизнью московского клуба: «Заткнись и играй на фортепиано» о пианисте, рэпере и лауреате премии «Грэмми» — Чилли Гонзалесе, и «Наследие итало-диско» — об истоках и влиянии этого жанра. Другие фильмы музыкальной программы — «Depeche Mode: 101», «A Bunch of Kunst», «Word Is Bond» и «Nuntius»: узнать о них больше можно на сайте фестиваля. Полная программа появится там 30 апреля.