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И дирижера Ульяновского симфонического оркестра — тоже уволили
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И дирижера Ульяновского симфонического оркестра — тоже уволили 

АиФ — Ульяновск 3 часа назад
Фото: АиФ – Ульяновск
4 апреля стало известно об увольнении дирижёра губернаторского симфонического оркестра Олега Зверева. О том, что контракт с ним продлён не будет, сообщила глава регионального Минкульта Ольга Мезина, объяснив такое решение «профилактикой творческого застоя». Примечательно, что это известие дирижёр получил прямо накануне юбилейного концерта ульяновского симфонического оркестра (запланирован на 14 апреля), которому отдал шесть лет творческой жизни. Более того — художественный руководитель филармонии Лидия Ларина в ответ на публикации в СМИ об увольнении дирижёра написала в редакцию одного из электронных изданий письмо, разложив по полочкам, почему Зверев больше не нужен оркестру. Напомним, что ранее руководство филармонии не раз заявляло, что именно благодаря Звереву ульяновский симфонический оркестр обрёл вторую жизнь и вышел на международный уровень. Сейчас на место главного дирижёра прочат 36-летнего выпускника Санкт-Петербургской консерватории Илью Дербилова.
АиФ — Ульяновск: последние новости
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