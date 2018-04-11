На Урале поставили документальный спектакль о сопротивлении в фашистском концлагере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля. / ТАСС /. Спектакль, основанный на реальных историях музыкантов из оркестра фашистского концлагеря и рассказывающий о сопротивлении заключенных, поставили на сцене Свердловского драмтеатра в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечается в среду. Об этом ТАСС сообщил автор идеи и режиссер-постановщик Никита Бурлаков.

"Трагическая история произошла в концлагере, созданном в районе торфяных болот Германии (Бергерморе — прим. ТАСС). На одном из концертов оркестр начал исполнять композицию «Болотные солдаты», которая давно стала символом сопротивления узников. Песню подхватили 900 заключенных, а в бараке было лишь 60 эсэсовцев, лагерные охранники перепугались. В тот же день за подстрекательство к бунту девятерых музыкантов расстреляли, удалось спастись лишь дирижеру", — сказал Бурлаков.

По его словам, о случившемся в постановке рассказывает выживший дирижер Алексей Погужев. «В основу спектакля легли реальные истории узников… Повествование построено на стыке двух миров — реальности и воспоминаний», — пояснил режиссер.

Бурлаков добавил, что оркестры создавали в концлагерях из числа узников, чтобы они исполняли бравурные марши, не дающие пленным уснуть после изнурительного труда, музыканты также играли на экзекуциях. «Веселой музыкой людей сводили с ума перед смертью», — отметил он.

В спектакле «Оркестр навсегда» много музыки, которую исполняют руководитель струнного квартета Уральской консерватории Максим Кривенцев и непрофессиональные музыканты — артисты театра, добавил Бурлаков.

Никита Бурлаков — молодой режиссер из Тольятти, выпускник и театральный педагог Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ), артист Свердловского академического театра драмы. Его первой постановкой стал «Агамемнон» из трилогии древнегреческого драматурга Эсхила «Орестея» на сцене учебного театра ЕГТИ.