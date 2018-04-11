Thirty Seconds To Mars стали героями стикеров «ВКонтакте»

«ВКонтакте» выпустил стикерпак в честь выхода нового альбома AMERICA известной американской рок-группы Thirty Seconds To Mars.

С 11 апреля в VK можно загрузить бесплатный набор стикеров с группой. Кроме того, у самых активных пользователей появилась возможность получить памятные подарки и выиграть билеты на ближайший концерт группы в Москве. Для этого нужно просто создать плейлист из 10 понравившихся композиций и опубликовать его на странице с хэштегом #MarsAcrossVK.

Данный проект был запущен «ВКонтакте» совместно с Universal Music Russia.

Напомним, что на днях Thirty Seconds To Mars выпустили новый альбом после пятилетнего молчания.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.