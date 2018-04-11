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Thirty Seconds To Mars стали героями стикеров «ВКонтакте»
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Thirty Seconds To Mars стали героями стикеров «ВКонтакте» 

Собака 3 часа назад
Фото: Собака
«ВКонтакте» выпустил стикерпак в честь выхода нового альбома AMERICA известной американской рок-группы Thirty Seconds To Mars.
С 11 апреля в VK можно загрузить бесплатный набор стикеров с группой. Кроме того, у самых активных пользователей появилась возможность получить памятные подарки и выиграть билеты на ближайший концерт группы в Москве. Для этого нужно просто создать плейлист из 10 понравившихся композиций и опубликовать его на странице с хэштегом #MarsAcrossVK.
Данный проект был запущен «ВКонтакте» совместно с Universal Music Russia.
Напомним, что на днях Thirty Seconds To Mars выпустили новый альбом после пятилетнего молчания.
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