Ассамблея джаза пройдет в районе Лефортово

Эдварда Грига. Ансамбль «Столичный Джаз МЭИ» под руководством Федора Ляшкевича представит программу джазовых сюит «Щелкунчик» и «Пер Гюнт» на музыку Петра Чайковского

Выступления пройдут в доме культуры МЭИ в рамках Ассамблеи джаза, которую проведут с 19 по 28 апреля. Мероприятие приурочено к Международному Дню джаза, который был учрежден ЮНЕСКО в 2012 году и отмечается 30 апреля.

Гостей также ждут выставка «Многоликий джаз» фотохудожника Георгия Солонины, который представит серию портретов джазменов. Открытие состоится 19 апреля в 16.00. Выставка продлится до 01 мая.

27 и 28 апреля состоятся выступления оркестра «Столичный джаз МЭИ», который исполняет музыку эпохи биг-бендов 30-40-х годов ХХ века (Boogie-Woogie, Lindy-hop) в оригинальных аранжировках. Ассамблея джаза в МЭИ откроется в 17.00 в пятницу, закрытие намечено на субботу в 19.30.