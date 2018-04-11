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Ассамблея джаза пройдет в районе Лефортово
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Ассамблея джаза пройдет в районе Лефортово 

Префектура Юго-Восточного административного округа 42 минуты назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Ансамбль «Столичный Джаз МЭИ» под руководством Федора Ляшкевича представит программу джазовых сюит «Щелкунчик» и «Пер Гюнт» на музыку Петра Чайковского и Эдварда Грига.
Выступления пройдут в доме культуры МЭИ в рамках Ассамблеи джаза, которую проведут с 19 по 28 апреля. Мероприятие приурочено к Международному Дню джаза, который был учрежден ЮНЕСКО в 2012 году и отмечается 30 апреля.
Гостей также ждут выставка «Многоликий джаз» фотохудожника Георгия Солонины, который представит серию портретов джазменов. Открытие состоится 19 апреля в 16.00. Выставка продлится до 01 мая.
27 и 28 апреля состоятся выступления оркестра «Столичный джаз МЭИ», который исполняет музыку эпохи биг-бендов 30-40-х годов ХХ века (Boogie-Woogie, Lindy-hop) в оригинальных аранжировках. Ассамблея джаза в МЭИ откроется в 17.00 в пятницу, закрытие намечено на субботу в 19.30.
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