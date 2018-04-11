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В Уфе пройдут гастроли Карагандинского театра музкомедии
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В Уфе пройдут гастроли Карагандинского театра музкомедии 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Впервые зрители Башкирии смогут увидеть постановки Карагандинского академического театра музыкальной комедии. Гастроли пройдут с 20 по 23 апреля на сцене Башкирского театра оперы и балета.
Гости из Казахстана предложат уфимскому зрителю оперетту «Баядера» И. Кальмана, музыкальную феерию «Аленький цветочек» О. Клюева, музыкальную сказку «Аладдин» С. Цирюк, мюзиклы «В джазе только девушки» Дж. Стайна и «Труффальдино» А. Колкера, музыкальную комедию «Проделки Ханумы» Г. Канчели.
Карагандинский театр музыкальной комедии — коллектив с давними, сложившимися традициями, единственный в Республике Казахстан театральный коллектив такой жанровой направленности. Первый сезон он открыл 16 ноября 1973 года опереттой М. Дунаевского «Вольный ветер». За 45 лет существования театр побывал с гастролями более чем в 200 городах Казахстана, России, Украины, Белоруссии, Таджикистана, Кыргызстана и Китая. В репертуаре — мюзиклы, шоу, балеты, оперы, сольные концерты, вечера романсов. Но любимым жанром остается оперетта.
В 2000 году театру присвоено звание «Академический».
Цены на детские постановки — от 150 до 600 руб., на взрослые — от 350 до 1250 рублей.
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