В Уфе пройдут гастроли Карагандинского театра музкомедии

Впервые зрители Башкирии смогут увидеть постановки Карагандинского академического театра музыкальной комедии. Гастроли пройдут с 20 по 23 апреля на сцене Башкирского театра оперы и балета.

Гости из Казахстана предложат уфимскому зрителю оперетту «Баядера» И. Кальмана, музыкальную феерию «Аленький цветочек» О. Клюева, музыкальную сказку «Аладдин» С. Цирюк, мюзиклы «В джазе только девушки» Дж. Стайна и «Труффальдино» А. Колкера, музыкальную комедию «Проделки Ханумы» Г. Канчели.

Карагандинский театр музыкальной комедии — коллектив с давними, сложившимися традициями, единственный в Республике Казахстан театральный коллектив такой жанровой направленности. Первый сезон он открыл 16 ноября 1973 года опереттой М. Дунаевского «Вольный ветер». За 45 лет существования театр побывал с гастролями более чем в 200 городах Казахстана, России, Украины, Белоруссии, Таджикистана, Кыргызстана и Китая. В репертуаре — мюзиклы, шоу, балеты, оперы, сольные концерты, вечера романсов. Но любимым жанром остается оперетта.

В 2000 году театру присвоено звание «Академический».

Цены на детские постановки — от 150 до 600 руб., на взрослые — от 350 до 1250 рублей.