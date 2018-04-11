BrainStorm сняли клип в космосе

12 апреля состоится премьера нового видео группы на песню "Wonderful Day".

Уникальность видео состоит в том, что кадры для клипа снимали на Международной космической станции, а оператором ролика стал российский космонавт Сергей Рязанский

Об этом рассказал вокалист латвийской рок-группы Ренарс Кауперс в студии "Нашего радио".

Кстати, именно один из визитов на радиостанцию и натолкнул музыкантов на мысль вставить в клип кадры из космоса. У одного из ведущих оказался знакомый космонавт, как раз находившийся на МКС. С ним связались, и он согласился сделать для любимой группы уникальные кадры.

Тизер нового видео можно посмотреть уже сейчас. А премьеру клипа приурочили ко Дню космонавтики.