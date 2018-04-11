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Десятки новосибирцев выстроились в очередь на концерт башкирского рэпера и звезды YouTube
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Десятки новосибирцев выстроились в очередь на концерт башкирского рэпера и звезды YouTube 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Возле бара Guevara на перекрёстке улиц Советской и Ленина в центре Новосибирска выстроилась многометровая очередь молодых людей — они пришли на выступление популярного видеоблогера и рэпера из Уфы Алишера Моргенштерна. Концерт в баре запланирован на 18:00.
«Мы пришли сюда часа в три, ну, где-то минут пятнадцать четвёртого. Почему так рано? Можно артиста подцепить, когда он будет проходить. Но они прошли через чёрный вход», — объяснил корреспонденту НГС один из стоящих в очереди новосибирцев.
Билеты на концерт Моргенштерна в бар Guevara стоили от 400 до 1500 рублей.
Справка: Видеоблогер и рэпер Алишер Тагирович Моргенштерн родился в Уфе 17 февраля 1998 года. Наибольшую известность получил на YouTube как создатель проекта «ИзиРеп». Заниматься хип-хопом музыкант начал с 12 лет, некоторое время играл в местной рок-группе. Сейчас творчество Моргенштерна выделяется юмористическими треками и пародиями на разных известных рэперов. На канал уфимского рэп-исполнителя подписано около 1,5 миллиона подписчиков.
Длинные очереди на концерты различных музыкантов периодически возникают возле разных баров и клубов. Многометровая очередь выстраивалась, например, возле клуба «Отдых» перед концертом группы «Грибы».
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