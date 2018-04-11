Младшеклассники из Некрасовки спели русские народные песни

Оркестр «Звукарики» в составе учеников 1 и 2 классов школы № 2051 района Некрасовка участвовал в III Смотре-конкурсе творческих коллективов образовательных организаций города Москвы, посвященный празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

— 35 юных музыкантов исполнили три композиции на тему русских народных песен. Строгое жюри оценило музыкальные способности и теперь наш оркестр получил звание дипломантов, — отметил педагог школы.

Всего в рамках III Смотра-конкурса состоялись 472 выступления участников мероприятия. (вт)