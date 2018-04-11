Фестиваль Alfa Future People объявил лайн-ап

Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People 2018 объявил лайн-ап. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы в среду, 11 апреля.

Хедлайнерами фестиваля станут Tiesto , Alesso, Steve Aoki и Afrojack. За три дня на четырех сценах выступят более 100 исполнителий. Среди них Aly&Fila, Aphrodite, DVBBS, Flux Pavilion, Fonarev, Gareth emery, Going deeper, Headhunterz, Krewella, Kshmr, Modestep, Noisecontrollers, Rudimental, Slander, Slushii, Sub Focus, Swanky Tunes, Vini Vici, Volac, Yellow Claw, Дельфин , Строгонов.

На сцене Miller Future Music отыграет техно-диджей и резидент легендарного клуба «Бергхайн» Бен Клок, а также Tobias&Atom TM, Boys Noize.

«В этом году Alfa Future People отмечает свой первый юбилей. За пять лет был пройден большой путь: менялся состав артистов, модернизировалась инфраструктура, но одно всегда оставалось неизменным — желание дарить людям эмоции, которые останутся с ними на протяжении целого года. Мы искренне рады, что посетителей фестиваля связывают общие ценности и нежелание сидеть на месте, открытие новых горизонтов. Мы растем вместе с нашими посетителями: в прошлом году на AFP впервые появились альтернативные сцены. В этом году мы продолжим традицию, ведь так прекрасно видеть, как музыка объединяет совершенно разных людей», — заявила генеральный директор фестиваля Юлия Дорошина.

Также на фестивале будут представлены зоны технологий, спорта и искусства. Мастер-классы проведет художник и каллиграф Покрас Лампас.

Alfa Future People 2018 пройдет с 10 по 12 августа на тайном аэродроме на берегу Волги.