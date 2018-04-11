Весеннее настроение жителям района подарит ансамбль «Соловушка»

Ансамбль русской и советской песни «Соловушка» выступит с весенним концертом в Московском культурном центре «Северное Чертаново» в пятницу, 13 апреля.

«На тропе любви» — так называется апрельское мероприятие, которое проведет один из наиболее уважаемых коллективов районного учреждения. Артисты «Соловушки» дают такие концерты каждый месяц. Например, мартовский назывался «Весенние грезы».

— Ансамбль «Соловушка» каждый месяц проводит отчетные концерты, так как коллектив имеет большой репертуар, и артисты хотят выступать на сцене как можно чаще. Каждый раз они представляют новую программу, — сообщила редактору газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» PR— менеджер МКЦ «Северное Чертаново» Юлия Филиппова.

Концерт начнется в 14:00. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Фото: Московский Культурный центр «Северное Чертаново»

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/11/39741/