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Жители района побывали на концерте «Пасхальный свет»
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Жители района побывали на концерте «Пасхальный свет» 

Управа Таганского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Жители района 10 апреля побывали на концерте «Пасхальный свет», посвященному христианскому празднику. Мероприятие прошло в Территориальном центре социального обслуживания «Таганский».
— Зрители услышали музыкальные композиции и стихи о мире, любви и добре. На сцене учреждения выступили коллектив бардовской песни «Таганская гавань», вокалистки студии «Рябинушка» и хор «Годы золотые», — сообщила сотрудница учреждения Вероника Анатольевна.
Она добавила, что выступление артистов получилось светлым и праздничным.
Отметим, что праздник Пасхи в этом году отметили 8 апреля.
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