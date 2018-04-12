Жители района побывали на концерте «Пасхальный свет»

Жители района 10 апреля побывали на концерте «Пасхальный свет», посвященному христианскому празднику. Мероприятие прошло в Территориальном центре социального обслуживания «Таганский».

— Зрители услышали музыкальные композиции и стихи о мире, любви и добре. На сцене учреждения выступили коллектив бардовской песни «Таганская гавань», вокалистки студии «Рябинушка» и хор «Годы золотые», — сообщила сотрудница учреждения Вероника Анатольевна.

Она добавила, что выступление артистов получилось светлым и праздничным.

Отметим, что праздник Пасхи в этом году отметили 8 апреля.