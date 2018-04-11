Стартовал новый сезон «Музыки в метро»

Определились участники третьего сезона проекта «Музыка в метро».

В аванзале станции «Курская»-кольцевая возле музыкантов собрались десятки зрителей. Сегодня для пассажиров метро играет рок-группа «Арника». Звонкий голос, ярко-красный парик и ретромикрофон в руках — солистка группы, девушка по имени Арника, притягивает взгляды прохожих. Рядом с ней — гитарист Сергей Митрофанов . Коллектив существует уже 9 лет. Кроме вокала и гитары, в группе есть саксофонист, контрабасист, трубач и клавишник. Но из-за занятости ребята часто выступают неполным составом. Поют песни о городе, солнце и любви.

— Реакция у людей чаще всего позитивная, — рассказывает Арника Алури. — Но однажды прохожий во время нашего выступления схватил мою сумку и убежал. Я думала, что все пропало: наушники, наброски песен. Правда, спустя несколько секунд он вернулся, отдал сумку и сказал: шутка!

Роком Арника Алури «болеет» с детства. Мамакомпозитор и бабушка-дирижер к увлечению девушки относятся хорошо.

— Моей бабуле 91 год, — улыбается Арника. — Она иногда подсказывает, какой образ лучше выбрать. Ведь главная наша задача — дарить слушателям настроение!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман Латыпов , первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе:

— Все больше исполнителей желают выступать в метро. Заявки на участие в третьем сезоне проекта «Музыка в метро» поступили от 1150 исполнителей и групп, более 400 — приняли участие в живых прослушиваниях. В этом году вместо 200 солистов и групп аккредитацию получили 220 участников. Более того, уже в апреле количество специально отведенных площадок для выступлений артистов в метро и на МЦК увеличится с 18 до 32.

СПРАВКА

Проект «Музыка в метро» создан в 2016 году. Благодаря ему городские музыканты, прошедшие отбор, могут давать концерты на специально организованных площадках столичного метрополитена. За три года состоялось более 30 тысяч выступлений, в том числе известных артистов.