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Клявер и Жасмин «отравились любовью»
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Клявер и Жасмин «отравились любовью» 

Рамблер 55 минут назад
Денис Клявер и Жасмин отправились в Испанию в компании режиссера Алана Бадоева. Как известно, Бадоев — один из лучших российских клипмейкеров. Разумеется, в Европу трио отправилось по работе.
Денис Клявер рассказал, что у них с Жасмин и Бадоевым сегодня второй съемочный день. Певцы снимают клип на композицию «Любовь-отрава», которую впервые они продемонстрировали публике еще в начале 2018 года.
Пока никаких подробностей о том, что будет в клипе, нет. Пользователи гадают, уж не гангстерскую историю задумали Бадаев, Клявер и Жасмин? Часть съемок клипа велась в ночное время.
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