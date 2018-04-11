Клявер и Жасмин «отравились любовью»

Денис Клявер и Жасмин отправились в Испанию в компании режиссера Алана Бадоева . Как известно, Бадоев — один из лучших российских клипмейкеров. Разумеется, в Европу трио отправилось по работе.

Денис Клявер рассказал, что у них с Жасмин и Бадоевым сегодня второй съемочный день. Певцы снимают клип на композицию «Любовь-отрава», которую впервые они продемонстрировали публике еще в начале 2018 года.

Пока никаких подробностей о том, что будет в клипе, нет. Пользователи гадают, уж не гангстерскую историю задумали Бадаев, Клявер и Жасмин? Часть съемок клипа велась в ночное время.