Захар Усенко поедет на «Новую волну»

Двенадцатилетний владимирский исполнитель Захар Усенко прошел отборочный этап и вышел в полуфинал популярного международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2018».

Наша восходящая звезда вновь исполнил свою «фирменную» песню «Улицу Роз» группы «Ария». Именно эта композиция покорила членов жюри проекта «Голос Дети — 2018» на Первом телеканале. Напомним, что Захар прошел так называемые «слепые прослушивания» в проекте, но выбыл из конкурса 30 марта, так и не дойдя до этапа «Поединки».

После исполнения песни «Ария» к Захару «приклеилось» совсем необидное для него «прозвище» — «Маленький Кипелов». Кстати, на «Новой волне-2018» мальчик исполнял ту же самую композицию.

— Видимо, эту песню я буду петь на каждом концерте. Песня со Слепых прослушиваний теперь — моя визитная карточка, — сообщил своим поклонникам Захар Усенко в свой официальной группе социальной сети «Вконтакте».

Финал «Новой волны» в этом году пройдет в Сочи с 4 по 9 сентября. Будем надеется, что наша звезда доберется до финальных сражений. Остается добавить, что Захар учится в гимназии №23 и выступает в молодежной рок-группе «Fire Fire».