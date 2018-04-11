Мы из джаза: музыканты, которых стоит не только послушать

Почему-то при упоминании слова «джаз» подсознание упорно посовывает немолодого темнокожего мужчину с саксофоном. Ну или просто мужчину, без саксофона, белого, но обязательно пожилого. Ан нет! Настраиваем приемники на волны радиостанции Радио JAZZ 89.1 FM, обогащаем свой культурный багаж и соотносим прекрасную музыку с нашим текстом.

Вадим Эйленкриг

Брутальный златокудрый Вадим поражает чувствительных барышень не только мускулатурой и грозным взглядом, но и виртуозной игрой на трубе. Более 10 лет он солировал в главном джазовом оркестре страны — «Биг-бэнде Игоря Бутмана», а потом отправился в сольное творчество, и весьма успешно.

Внимание! 47-летний джазмен — известный завидный холостяк, ведь, по его словам, отношения мешают творчеству. Впрочем, Вадим совсем не против расстаться с холостяцкой жизнью, и часто говорит о том, что познакомиться с ним совсем не сложно: достаточно пригласить звезду на кофе. А если вы хотите примерить на себя фамилию Эйленкриг, то будущая жена должна быть: доброй, мудрой, с небольшой долей «женской дури», интересной и всегда в тонусе. Однако помните, что одна любимая женщина у Вадима уже есть, и, похоже, это навсегда: музыкант ревностно относится к своей трубе и даже не оставляет ее одну в гримерке.

Антон Баронин

А те, кому так нравятся загадочные мужчины-интроверты, найдут свой мужской идеал в известном джазовом пианисте Антоне Баронине. О его манере исполнения пишут: «не говорит за роялем лишних фраз», все сдержанно, четко, взвешенно, но не холодно — просто без ненужно жаркой истерики. Было бы странно, если бы взвешенный лаконизм не распространялся за пределы музыки: Антон и вне рояля весьма загадочен, чем привлекает внимание еще больше.

Отвечая на вопрос о том, женат ли он, 49-летний музыкант лишь таинственно смеется: «был, два или три раза… может, четыре». Про таких обычно говорят: «все сложно!», но мы предлагаем забыть про условности и насладиться виртуозной игрой звезды джазовой сцены.

Кстати, невероятную популярность завоевал дуэт Баронина с вышеупомянутым Вадимом Эйленкригом — музыканты определяют себя как «самый эстетский проект на российской инструментальной сцене». Советуем брать подружку и идти любоваться такими разными и такими талантливыми джазовыми исполнителями!

Антон Ревнюк

Высокий, стройный, чернобровый басист со строгим выражением лица и зелеными глазами — предмет воздыхания многих поклонниц. Кстати, Антон виртуозно владеет игрой сразу на двух видах музыкальных инструментов — контрабасе и бас-гитаре, а за незаурядный талант солиста-импровизатора и тонкого аккомпаниатора по праву считается одним из самых талантливых и известных джазовых музыкантов страны.

Удивительно, но нам не удалось найти никакой информации о личной жизни 43-летнего музыканта, так что советуем сходить на его выступление, все выяснить и сообщить нам! Услышать, какие пассажи выпевает бас Ревнюка и полюбоваться за его колышущимися в такт музыке кудрями можно в зале Московской Консерватории, на стадионе в рок-опере «Парфюмер», на джаз-фестивалях с биг-бэндом Игоря Бутмана или в малых составах.

Max Ionata

Тем, кто любит южных мужчин и их жгучую красоту, советуем обратить внимание на саксофониста их Италии — Макса Ионату. Последние 10 лет музыкант считается одним из крупнейших тенор-саксофонистов на современной международной джазовой арене; обладает множеством престижных наград, принял участие в записи более, чем 70 альбомов с ведущими джазовыми музыкантами планеты.

Что тут еще добавить? Максу 46 лет, он женат и крайне хорош собой. И у вас есть прекрасный шанс увидеть и услышать волшебную игру итальянца своими ушами: 28 апреля 2018 года, в преддверии Международного Дня Джаза в Центральном Доме Художника всех желающих приобщиться к блистательному миру джаза ждет праздничный фестиваль VR Jazz Fest при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM. Не пропусти!

Эл Ди Меола

Не только звезды рок-н-ролла признаются «величайшими гитаристами всех времен»! Если вы устали от ребят в кожаных штанах и косухах, представляем одного из самых влиятельных гитаристов мира, американского виртуоза, прославившегося экспериментами на стыке джаза и рока, — Эла Ди Меолу. По сути, он дал толчок появлению стиля фьюжн — сплава джаз-рока, джипси-джаза, фламенко, латиноамериканской и арабской музыки.

Культовый музыкант окончил Бостонский Беркли, оставив после себя легенды о том, как много и упорно он занимался, упражняясь в игре на гитаре от восьми до десяти часов в день. 64-летний (всем бы так выглядеть за 60!) музыкант счастлив в браке — о чем с удовольствием рассказывает журналистам, говоря о том, что его вдохновляет. И, кстати, ему принадлежит спорная в глазах слабого пола фраза: «Гитара — это единственная женщина, которая хороша всегда, она доставляет удовольствие всё время». Вот что значит — увлеченные люди!

Andrea Manzoni

Еще один итальянец в нашем материале — улыбчивый пианист Андреа Манзони. Лауреат многочисленных международных фестивалей и обладатель множества наград в направлении импровизационной музыки, Андреа также является признанным в мире мастером Crossover — стиля, который объединяет в себе элементы джазовой, классической, рок и фолк музыки.

Помимо всех музыкальных достижений, Андреа еще и очень трогательный супруг, судя по тому, с какой завидной частотой и какими милыми подписями он делится с подписчиками фотографиями жены Джессики в своем Instagram.

А мы не устаем напоминать, что насладиться, красивой интеллектуальной музыкой, виртуозной игрой и непревзойденным вокалом звезд мирового джаза, соула и ритм-энд-блюза можно на волнах радиостанции Радио JAZZ 89.1 FM!