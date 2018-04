Музыка, рассказывающая историю

Как создавался саундтрек к Will it ever end?, оказавшейся на главной странице App Store.

Меня зовут Иван, я композитор и я писал музыку к Will it ever end? — интерактивной истории, придуманной Кристофом Стимом. Недавно он публиковал статью на DTF о процессе разработки.

Мы подготовили ролик, в котором я рассказываю о создании саундтрека, о поиске правильного звучания, и о том, как музыка помогает повествованию. Приятного просмотра!

Обратите внимание: в ролике есть спойлеры!