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Мэрайя Кэри призналась, что у нее биполярное расстройство
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Мэрайя Кэри призналась, что у нее биполярное расстройство 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
На протяжении долгого времени певица живет в страхе и отрицании.
48-летняя певица Мэрайя Кэри выглядит всегда счастливой и уверенной в себе, однако, это лишь маска. Впервые певица осмелилась рассказать всю правду о себе в интервью американскому журналу People. Звезда призналась, что у нее биполярное расстройство II типа. Это означает, что у звезды могут наблюдаться колебание настроения, а также сдвиги в энергетическом уровне и активности. При этом возникает чувство печали, безнадежности, потеря интереса к какой-либо деятельности, увеличение веса и т. д.
Сама певица рассказала, что «жила в отрицании и постоянном страхе быть разоблаченной», так как слишком долгое время скрывала это. Диагноз ей поставили еще в 2001 году после того, как она была госпитализирована из-за физического и психического расстройства. «Это была слишком тяжелая ноша, и я просто не могла ничего делать. Я постоянно проходила лечение», — признается Мэрайя в интервью.
Мэрайя призналась, что приступила к активному лечению этого недуга после «самых сложных нескольких лет, через которые я прошла», в которых участвовали ее профессиональная жизнь и романтические проблемы. Но сейчас она победила эту болезнь и теперь может спокойно жить без страхов и осуждений со стороны общества. Надеемся, что Кэри будет здорова, и продолжать радовать поклонников новыми песнями.
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