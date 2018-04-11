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Юные музыканты из Лосинки вновь покорили несколько фестивалей
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Юные музыканты из Лосинки вновь покорили несколько фестивалей 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Несколько наград привезли с различных фестивалей в начале апреля воспитанники детской музыкальной школы им. Г. В. Свиридова, что в Лосинке.
Как рассказали в администрации школы, Мария Надер стала лауреатом III премии на Каннском интернациональном детском фестивале «Планета талантов», а со второго Международного конкурса искусств «Искры талантов» Мария привезла диплом III степени.
Еще двое музыкантов стали дипломантами IX фестиваля современной музыки имени Ю. С. Саульского. Среди них Анастасия Аймалетдинова и Альбина Жарчинская. Также жюри отметило фортепианный дуэт Полины Солодовой и Марии Панферовой.
Напомним, музыкальная школа им. Г. В. Свиридова находится по адресу ул. Стартовая, 10. (иб)
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