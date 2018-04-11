В Твери пройдет конкурс «Музыкальный перекресток» 

Конкурсные прослушивания пройдут 13 и 14 апреля. В этом году на фестиваль было отправлено 150 заявок от музыкантов из Тверской области и Подмосковья. В связи с большим количеством участников организаторы решили создать еще одну номинацию в возрастной категории 8-10 лет. В жюри конкурса вошли участники группы «Интонация» Денис Гладкий и Александр Новиков, певец и серебряный призер пятой «Фабрики звезд» Руслан Масюков и эстрадная певица, автор песен Арсения. В рамках конкурса судьи проведут мастер-классы и круглые столы.