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В Твери пройдет конкурс «Музыкальный перекресток»
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В Твери пройдет конкурс «Музыкальный перекресток» 

Ревизор.ru 3 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Конкурсные прослушивания пройдут 13 и 14 апреля. В этом году на фестиваль было отправлено 150 заявок от музыкантов из Тверской области и Подмосковья. В связи с большим количеством участников организаторы решили создать еще одну номинацию в возрастной категории 8-10 лет. В жюри конкурса вошли участники группы «Интонация» Денис Гладкий и Александр Новиков, певец и серебряный призер пятой «Фабрики звезд» Руслан Масюков и эстрадная певица, автор песен Арсения. В рамках конкурса судьи проведут мастер-классы и круглые столы.
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