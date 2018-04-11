Жителям Сергиева Посада 14 апреля представят концертную программу «Знакомство с оркестром»

В образовательно-досуговом центре «Октябрь» в подмосковном Сергиевом Посаде 14 апреля состоится концерт в рамках Детского музыкального абонемента Московской областной филармонии «Путешествие в мир музыки», сообщается на сайте филармонии.

Оркестр «Инструментальная капелла» представит программу «Знакомство с оркестром». Художественный руководитель оркестра — заслуженный артист России Виктор Луценко, дирижер — Алексей Миронов

«Что такое симфонический оркестр? А камерный? Из каких музыкальных инструментов он состоит? И зачем нужен дирижер? История возникновения и развития оркестра, особенности музыкальных инструментов, презентация каждого из них ярким сольным номером, а также калейдоскоп музыкальных жанров — все это в программе «Знакомство с оркестром»», — говорится в сообщении.

Концерт состоится 14 апреля в ОДЦ «Октябрь» в 15:00.