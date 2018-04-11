Бутовчан ждёт концерт с названием «Голос любви»

Этот лирический концерт пройдёт послезавтра — в пятницу, 13 апреля. О нём сообщил сайт ТЦСО «Бутово», где и пройдёт концерт.

А петь для бутовчан в этот апрельский день будут участники ансамбля «Ильканто». Концерт этого коллектива состоится по адресу: улица Поляны, дом 57.

Участники ансамбля представят на суд наших слушателей единую музыкальную композицию, объединённую общим лирическим настроением — таким уместным весной!..

Начало выступления — в 12.30.

Все подробности о предстоящем концерте можно узнать по телефону: 8-495-716-36-36