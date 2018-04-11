Ещё
Бутовчан ждёт концерт с названием «Голос любви»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бутовчан ждёт концерт с названием «Голос любви» 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
Этот лирический концерт пройдёт послезавтра — в пятницу, 13 апреля. О нём сообщил сайт ТЦСО «Бутово», где и пройдёт концерт.
А петь для бутовчан в этот апрельский день будут участники ансамбля «Ильканто». Концерт этого коллектива состоится по адресу: улица Поляны, дом 57.
Участники ансамбля представят на суд наших слушателей единую музыкальную композицию, объединённую общим лирическим настроением — таким уместным весной!..
Начало выступления — в 12.30.
Все подробности о предстоящем концерте можно узнать по телефону: 8-495-716-36-36
Вестник Бутова: последние новости
В Центре «Эврика-Бутово» бесплатно покажут фильм «Джентльмены удачи» «Клуб любителей театра» школы №1945 подвёл итоги года В Северном Бутове прошёл первый фестиваль ГТО для дошкольников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Классика и гениталии: что не так с нашим театром99
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина60
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»9
Самые красивые итальянки в истории кино9
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову13
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение