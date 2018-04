«Летаргический рок»: Финны The Rasmus выступили в Калининградской области в первый (и, пожалуй, последний) раз

Прорывной композиции The Rasmus «In the Shadows» исполняется в этом году 15 лет. Многим слушателям группа знакома одной лишь этой песней, однако история The Rasmus насчитывает почти двадцать пять лет деятельности и девять студийных альбомов. Финны никогда не прерывали свой творческий путь, постоянно записывались и гастролировали. В светлогорский «Янтарь холл» группа приезжает в рамках своего российского турне в поддержку прошлогоднего альбома «Dark Matters».

Некоторые опасения вызывала концертная площадка, на которой The Rasmus собирались выступать. Билеты на шоу продавались по местам и, несмотря на почтенный возраст коллектива и статус ветеранов альтернативного поп-рока, представить эту группу, выступающей в сидячем зале, было довольно трудно. Опасения частично развеиваются при попадании внутрь. Партер от сцены отделяет приличное расстояние, сцена огорожена железным бортиком, приглашающим к тому, чтобы на него опереться и смотреть шоу стоя.

К моменту выхода разогревающей группы The Sloe вместительный зал заполнен наполовину.

Калининградский коллектив заявляет о том, что играет альтернативный рок, но по факту это русскоязычный метал с легким готическим флером, местами напоминающий едва ли не об «Арии». В контексте выступления основного артиста их музыка звучит очень уместно. Отмечающие в этом году десятилетие, The Sloe звучат профессионально и сыграно, их получасовое выступление здорово отрепетировано и выверено, публика принимает группу очень тепло, активно хлопает и подпевает. Между исполнением песен вокалист Иван Ефимов хорошо поставленным голосом сообщает о том, что открывать концерт The Rasmus — честь для группы, и призывает похлопать так, чтобы это услышали финны.

Группа стартует с композиции 2001 года «F-F-F-Falling», зрители в партере, переглядываясь, начинают осторожно сползать с насиженных кресел и неуверенно двигаться к бортику у сцены. Публика, сидящая в амфитеатре, выстраивается в очереди на лестницах для того, чтобы спуститься к сцене, однако охранники стоят намертво и проходу не дают. Амфитеатр остается на своих местах.

Вокалист Лаури Юленен одет в черную майку и нелепые бриджи, позади него сверкает батарея из огней, на которую водружена барабанная установка.

Вторым номером шоу идет композиция «Guilty» c эпохального для The Rasmus альбома 2003 года «Dead Letters», продавшегося тиражом в 2 млн копий. На концерте группа звучит необыкновенно мягко и, кажется, еще чище, чем на студийных записях. Звуку в «Янтарь холле» этим вечером можно предъявить излишнюю пресность, отсутствие ударности и мощи, но каждый инструмент и каждую партию слышно необыкновенно четко, сепарация инструментов впечатляющая. Если закрыть глаза, то единственный, кто выдает тот факт, что звучит «лайв» — это вокалист. Чувствуется, что отдельные элементы композиций даются Лаури Юленену с большим трудом, его голос зачастую звучит слабовато и тонет в звуке.

После «No Fear» и нескольких композиций с нового альбома, в которых можно услышать элементы дабстепа, к залу с приветственной речью обращается басист The Rasmus Ээро Хейнонен. Он пускается в воспоминания и говорит о том, что сидячий зал напоминает ему о начале карьеры, когда выступления на таких концертных площадках были делом обычным. Группа продолжает шоу «Silver Night» — лиричным «медляком» и одной из самых удачных песен с последнего диска «Dark Matters».

Несмотря на то, что The Rasmus чередуют быстрые номера с медленными, а хиты с новым материалом, после получаса с момента старта концерта все их композиции потихоньку слились в одну длинную песню.

Их выступление точное и выверенное, но оно не сообщает никакой энергии, на сцене все происходит как будто бы в воде — медленно и плавно, и выхолощенный чистый звук это только подчеркивает. Сидение в креслах выступает вишенкой на торте и окончательно вгоняет в сон.

Этим выступление финнов The Rasmus здорово напоминает концерт немецкой группы Reamonn, прошедшее в «Сити парке» в 2007 году. Судьба, саунд и манера выступления обеих групп довольно похожи: авторы песни «Supergirl» тоже выступали необыкновенно чисто и аккуратно, выдавали образцовый эстрадный рок и были преступно скучны.

После боевика «Immortal», в котором слышится едва ли не прог-метал, наступает черед давнего хитового сингла «Justify My Life», который звучанием заставляет вспомнить о группе «Би-2». Песня окончательно укутывает «Янтарь холл» пуховым одеялом. Фото: Елена Тишина