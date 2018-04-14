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Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
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Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети 

Рамблер 1 час назад
Noize MC выступил с оркестром русских народных инструментов в Белгороде еще в прошлом году, но видеозапись с выступления появилась только на днях.
Новое необычное звучание получили многие песни Ивана Алексеева (настоящее имя артиста), но опубликованы видеозаписи только трех композиций: "На Марсе классно", "Иордан" и "Сохрани мою речь".
В этом году послушать исполнение песен Noize MC с оркестром русских народных инструментов Белгородской филармонии можно будет на фестивале "Нашествие".
В настоящее время артист занят написанием нового альбома, который должен увидеть свет совсем скоро.
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