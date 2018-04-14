Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети

Noize MC выступил с оркестром русских народных инструментов в Белгороде еще в прошлом году, но видеозапись с выступления появилась только на днях.

Новое необычное звучание получили многие песни Ивана Алексеева (настоящее имя артиста), но опубликованы видеозаписи только трех композиций: "На Марсе классно", "Иордан" и "Сохрани мою речь".

В этом году послушать исполнение песен Noize MC с оркестром русских народных инструментов Белгородской филармонии можно будет на фестивале "Нашествие".

В настоящее время артист занят написанием нового альбома, который должен увидеть свет совсем скоро.