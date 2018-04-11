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Музыкальный концерт прошел в Центре социального обслуживания «Щербинский»
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Музыкальный концерт прошел в Центре социального обслуживания «Щербинский» 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальная страница ЦСО «Щербинский» в социальных сетях
Концерт «В семейный светлый праздник» прошел 10 апреля в отделении дневного пребывания Центра социального обслуживания «Щербинский» по адресу: улица Брусилова, дом №17. Об этом сообщили на официальной странице учреждения в социальных сетях.
Музыкальное мероприятие провели артисты детского камерного скрипичного оркестра духовой музыки под руководством Николая Чистякова.
Примечательно, что коллектив целиком состоит из членов одной семьи. Концерт посетили получатели услуг ЦСО «Щербинский» пожилого возраста.
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