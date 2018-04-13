В «Царицыне» заходили электромобили

Сезон электромобилей открылся в музее-заповеднике «Царицыно» в пятницу, 13 апреля.

Прогулка на электромобилях — это услуга, которую предоставляют в Царицынском парке уже несколько лет. У посетителей она пользуется невероятным спросом, ведь осмотреть практически всю территорию музея-заповедника можно всего за 15 минут. Вместительность одного электромобиля — семь человек.

Стоит обратить внимание, что существует несколько маршрутов электромобилей: с экскурсией и без.

— Маршрут «ЭЛ №1» является экскурсионным, — отмечается на официальном сайте музея-заповедника, — следует он от главного входа в музей-заповедник со стороны ст. м. «Царицыно» до Хлебного дома. А вот маршрут «ЭЛ №1а» следует в обратную сторону.

Что касается путешествия на электромобиле без экскурсий, то совершить его можно со вторника по воскресенье от КПП возле станции метро «Орехово» до входа в музей.

Всего в электромобильном парке работает около десяти машин. Экскурсии читает «механический голос», записанный на проигрыватель.

Подробности о времени и ценах можно уточнить на официальном сайте «Царицына».

Фото: Государственный музей-заповедник «Царицыно»