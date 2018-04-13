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В «Царицыне» заходили электромобили
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В «Царицыне» заходили электромобили 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Сезон электромобилей открылся в музее-заповеднике «Царицыно» в пятницу, 13 апреля.
Прогулка на электромобилях — это услуга, которую предоставляют в Царицынском парке уже несколько лет. У посетителей она пользуется невероятным спросом, ведь осмотреть практически всю территорию музея-заповедника можно всего за 15 минут. Вместительность одного электромобиля — семь человек.
Стоит обратить внимание, что существует несколько маршрутов электромобилей: с экскурсией и без.
— Маршрут «ЭЛ №1» является экскурсионным, — отмечается на официальном сайте музея-заповедника, — следует он от главного входа в музей-заповедник со стороны ст. м. «Царицыно» до Хлебного дома. А вот маршрут «ЭЛ №1а» следует в обратную сторону.
Что касается путешествия на электромобиле без экскурсий, то совершить его можно со вторника по воскресенье от КПП возле станции метро «Орехово» до входа в музей.
Всего в электромобильном парке работает около десяти машин. Экскурсии читает «механический голос», записанный на проигрыватель.
Подробности о времени и ценах можно уточнить на официальном сайте «Царицына».
Фото: Государственный музей-заповедник «Царицыно»
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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