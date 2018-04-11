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Студенты консерватории исполнят сожженную оперу
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Студенты консерватории исполнят сожженную оперу 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Сенсацию для ценителей классики к 12 апреля приготовили в Большом зале Московской консерватории. Оркестр оперного театра старейшего музыкального вуза Москвы исполнит реконструкцию ранней оперы Петра Чайковского «Ундина».
Вторая опера, написанная композитором, прозвучит сегодня в Московской консерватории имени Петра Чайковского. Ее сыграют наиболее подготовленные студентыстаршекурсники.
— В Большом зале консерватории — сенсационная программа, — заявили в учебном заведении. — Реконструкция уничтоженной оперы Петра Чайковского. Вот уж действительно: рукописи не горят! «Ундина» — наиболее сложное по своей дальнейшей судьбе произведение классика. Петр Ильич написал эту оперу по одноименной поэме прусского романтика Фридриха де Ла Мотт-Фуке о трагической любви Ундины, духа озера, к человеку, рыцарю Гульбранду. Дирекция Императорских театров пообещала композитору, что оперу поставят Большой или Мариинский театры. Однако этого не произошло, и автор сжег партитуру. При его жизни она так и не была инсценирована.
— Началом в познании оперного Чайковского для меня является «Ундина», — не раз признавался маэстро Владимир Федосеев, восстановивший оперу. — Она открывает нам Петра Ильича как драматурга и приносит богатство мелодий, которые после уничтожения автором партитуры «Ундины» обрели новую жизнь в его Второй симфонии, «Снегурочке» и «Лебедином озере».
Только в начале XXI века были собраны вместе сохранившиеся фрагменты оперы, и в 2015 году она была впервые исполнена в максимально полном виде в концертной версии.
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