На фестивале «Вселенная — Светланов!» пройдут концерты и мастер-классы

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости . В рамках фестиваля «Вселенная — Светланов !», посвященного 90-летию со дня рождения выдающегося русского дирижера, пианиста, композитора Евгения Светланова, состоится 13 концертов и пройдет шесть мастер-классов, сообщили в среду на пресс-конференции в преддверии открытия фестиваля в Московской консерватории.

Юбилейный музыкальный форум пройдет в Москве 10 и 11 ноября. Помимо концертов и мастер-классов в рамках фестиваля в честь Светланова пройдут открытые репетиции, видео-просмотры, вернисажи. В программе прозвучат любимые юбиляром и посвященные ему произведения, а также собственные сочинения Евгения Светланова.

"Этот фестиваль памяти великого музыканта Евгения Федоровича Светланова, фестиваль, который будет являться его портретом. Это мозаика — часть его души, привязанностей. В каждом концерте Светланов будет присутствовать сам. Евгений Федорович называл себя человеком Вселенной. Но он сам — Вселенная, он безграничен, его дар безграничен и память о нем безгранична", — рассказала французский продюсер, автор идеи фестиваля Марина Бауэр на пресс-конференции в среду.

"Инициатива Марины Бауэр вначале нас просто ошеломила своей необычностью, потому что это не просто фестиваль, а высказывание о великом мастере, высказывание во всех жанрах и во всех формах. Эта идея нас увлекла. Имя святое. Светланов — человек, который вышел из консерватории и никогда фактически не удалялся из нее… Значение Светланова для консерватории будет с каждым годом только возрастать и передаваться другим поколениям, которые наследуют его великое наследие", — сказал ректор Московской консерватории Александр Соколов

Он отметил, что особо ценно и важно для консерватории проведение дирижерских мастер-классов в рамках фестиваля, мастер-классов, которые требуют особого понимания, особой подготовки.

"Нам и всем слушателям предстоит в течение двух дней выбирать из 13 концертов. Плотность фестиваля изумительна и буквально предстоит преодолевать время и пространство, переходя из одного зала в другой в течение суток. Это право выбора и искушение выбора. Это то, что предстоит слушателям, которые будут открывать для себя сияние этого великого музыканта", — пояснил ректор.

За дирижерский пульт встанут лауреаты Международного конкурса дирижеров имени Светланова Лио Куокман, Форес Весес, Кале Куусава, Роберт Тревиньо.

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