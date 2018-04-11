К юбилею великого Николая Петрова

14 апреля Николаю Петрову исполнилось бы 75 лет. К этой дате в эфире телеканала «Россия К» — музыкальные программы с участием пианиста (9-13 апреля, 15:10; повтор ночью).

Тихона Хренникова, Родиона Щедрина, … Ему аплодировала публика Карнеги-холла, Линкольн— и Кеннеди-центров, зала «Плейель», Консертгебау, Барбикан-центра, Альберт-холла, театра «Колон» и многих других престижнейших концертных площадок по всему миру. В репертуаре пианиста было около 50 сольных программ и более 90 концертов с оркестром, он записал свыше 30 компакт-дисков! Николай Петров был первым исполнителем многих сочинений Арама Хачатуряна Андрея Эшпая и других композиторов. Кроме того, он активно занимался общественной деятельностью — возглавлял Международный благотворительный фонд своего имени, был основателем и художественным руководителем фестиваля «Кремль музыкальный», носящего теперь имя своего основателя.

Его не стало на 69 году жизни — в мае 2011 года у Николая Арнольдовича случился обширный инсульт во время гастролей в Белоруссии, затем его перевезли в Москву — под наблюдение лучших врачей. Увы, случилось то, что случилось… Память о нем живет — пока живет музыка. И к юбилею уникального музыканта на канале «Россия К» вы сможете увидеть концерты с его участием. В том числе и сольное выступление маэстро, которое состоялось в Большом зале Московской консерватории в 1991 году (9 апреля, 15:10; повтор в 1:40); его концерты с ГАСО СССР под управлением Евгения Светланова (10 апреля, 15:10; повтор в 2:00) и Юрия Темирканова (11 апреля, 15:10; повтор в 1:40); запись совместного концерта пианиста с Государственным квартетом им. А. П. Бородина, который состоялся в рамках I Международного фестиваля «Кремль музыкальный» в 2000 году (12 апреля, 15:10; повтор в 2:20); а также концерт Н. Петрова с Александром Гиндиным , Израильским камерным оркестром и Государственным квартетом им. А. П. Бородина (13 апреля в 15:10).

В исполнении музыкантов прозвучат сочинения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Ф. Шопена, Ф. Шуберта, С. Рахманинова, И. Стравинского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Н. Капустина.